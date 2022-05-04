Москва, 4 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что южным регионам не место в составе Украины, поскольку они всегда исторически принадлежали и тяготели к России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Киевский режим уже никогда не вернет под свой нацистский контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что будущее южных регионов Украины — в экономической и политической интеграции с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что киевский режим испытывает паническую боязнь по поводу интеграции южной части Украины с Россией.

Читайте также: В Крыму рассказали о страхе Киева по поводу интеграции южной Украины с РФ