Донецк, 4 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Ясиноватая. Об этом 4 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

В 7:45 с украинских позиций в Авдеевке был совершён обстрел Ясиноватой. Выпущено три мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка.