Пекин, 4 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Китай выпустил циркуляр, призывающий различные департаменты и населенные пункты по всей стране активизировать усилия по защите революционных культурных реликвий, сообщает Национальное управление культурного наследия КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В циркуляре, совместно выпущенном администрацией и Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отмечается, что революционные культурные реликвии являются ценным достоянием партии и страны.

В циркуляре говорится, что населенные пункты должны систематически просматривать ресурсы культурных реликвий и включать те, которые соответствуют требованиям, в список революционных культурных реликвий.