Москва, 4 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 мая завершились в небольшом плюсе. Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,49%, до $105,93, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Торги проходили относительно спокойно. На дневном ТФ цена торгуется в узком диапазоне, который сжимается с 8 марта.

Участники нефтяного рынка ожидают заседания ФРС США. Это важное событие для всех рынков.

Поддержкой для нефтяного рынка выступили отчет Американского института нефти (API) по запасам нефти, а также сообщения о том, что Европейский союз работает над новыми санкциями против России, которые затронут нефтяную отрасль.

Зависимым странам от российской нефти планируется дать до 20 месяцев на отказ от нефтяных поставок. Для принятия нового пакета санкций потребуется единогласное голосование всех 27 стран, входящих в Европейский союз.

Согласно последним данным API, на прошлой неделе

запасы нефти сократились на 3,479 млн баррелей (ожидалось — 0,8 млн баррелей), запасы бензина — на 4,500 млн баррелей (ожидалось -0,6 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 4,457 млн баррелей (ожидалось -1,3 млн баррелей).

Сегодня, 4 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $105,82. Резкие ценовые колебания на рынке ожидаются после оглашения решения ФРС США по процентной ставки и выступления Джерома Пауэлла.

На дневном ТФ сформировался симметричный треугольник. Он является фигурой продолжения бычьего тренда.

Поскольку цена не успела своевременно выйти из него и заполнила все пространство в рамках границ, то сейчас ситуация оценивается как 50 на 50. Резкое движение может быть и в направлении уровня $90 за баррель.

Ожидаем официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США и выступления Джерома Пауэлла. Ситуация должна проясниться на ближайший месяц.

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