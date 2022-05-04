Оренбург, 4 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Оренбурге задержан адвокат. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело

По версии следствия, адвокат получил от фигурантки уголовного дела 200 тыс. рублей. Деньги полагались должностным лицам за ложные экспертные заключения в части вреда здоровью.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ. Усмотрены признаки преступления по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере»).