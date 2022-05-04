Сеул, 4 мая 2022, 08:20 — REGNUM Южной Корее за минувшие сутки выявили 49 064 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно опубликованным данным, 49 035 случаев заражения локальные, ещё 29 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до17 395 791.
Известно, что показатель неуклонно снижается с 17 марта, когда число инфицированных достигло пика в 621 178 человек.
Число жертв пандемии в стране увеличилось на 72 человека — до 23 079 человек. Уровень смертности составил 0,13%.
Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 432 человек.