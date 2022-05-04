Кишинёв, 4 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Полиция Молдавии будет реагировать на запрет ношения георгиевской ленты в соответствии с федеральным законом и не будет признавать его отмену в Гагаузской автономии. Об этом в ходе брифинга заявил глава генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану.

Георгиевская лента

«Я не буду давать оценку закону, который приняло Народное собрание Гагаузии. Для этого есть компетентные органы, но мы будем руководствоваться законом, который одобрил парламент Молдавской Республики», — сказал Чернэуцану.

Ранее министр юстиции страны Сергей Литвиненко заявил, что власти Гагаузии не могут отменить закон, принятый центральными властями. Он пригрозил оспорить действие руководства автономии в суде.

Напомним, в Молдавии с 20 апреля начал действовать запрет публичной демонстрации символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Штраф за нарушение составляет до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В полиции предупредили, что штрафовать будут в том числе ветеранов 9 Мая.