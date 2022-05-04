Бай-Тайгинский район, Тыва, 4 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Бай-Тайгинском районе Тувы попавшим в беду туристам понадобилась помощь спасателей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 3 мая в горную расщелину упали два человека.

ГУ МЧС по Туве Туристы в горах Тувы

В составе тургруппы шли 17 школьников в сопровождении трёх взрослых. При спуске с горы помощник руководителя группы и 14-летний подросток упали в расщелину, которая была покрыта снегом.

«Им на помощь из столицы Тувы вылетел вертолет санавиации МИ-8 со спасателями и медиками на борту. Также на помощь выдвинулись опытные альпинисты из другой тургруппы, находившейся поблизости от места происшествия», — отметили в ведомстве.

Альпинисты вытащили пострадавших из расщелины, у взрослого оказалась травмирована нога. Их эвакуировали вертолётом в Кызыл и передали в лечебное учреждение.