Макао, Китай, 4 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Специальный административный район (САР) Макао в Китае зарегистрировал 41 584 посетителя 30 апреля, в первый день пятидневных майских праздников на материковой части Китая, сообщило управление по туризму правительства Макао, передает агентство Синьхуа.

Макао

Это было самое высокое дневное число посетителей в Макао, зарегистрированное в этом году, на 144,7% больше, чем среднесуточное число посетителей САР, зарегистрированное в марте, сообщило управление.

Незадолго до праздника Макао ослабил пограничный контроль с материком, потребовав от тех, кто въезжает в Макао из соседней провинции Гуандун, предоставить отрицательные результаты тестов на нуклеиновые кислоты, имеющие силу в течение 72 часов вместо предыдущих 48 часов.

В Макао также будет проведена серия праздничных мероприятий, направленных на привлечение туристов, в том числе выступления дронов.