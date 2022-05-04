Джакарта, 4 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В общей сложности 45 лодок пострадали в результате пожара, который произошел на пирсе Батере и пирсе Виджаяпура в провинции Центральная Ява, сообщает CNN Indonesia.

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Полиция расследует причину пожара. Один человек пострадал.

«Есть 45 лодок, в том числе 44 рыбацких судов и один буксирный катер. Мы не можем вдаваться в подробности», — заявили в местной полиции.

Инцидент начался со взрыва на одном из кораблей. После этого огонь распространился на другие корабли.