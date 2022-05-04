Новосибирск, 4 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Новосибирске отмечается положительная динамика по ситуации с вывозом мусора. Об этом во время оперативного совещания сегодня, 4 мая, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

AndreyIGOSHEV Вывоз мусора

По его словам, визуальный контроль, который проводит министерство ЖКХ и энергетики, подтверждает улучшение за прошедшую неделю.

При этом он признал, что остаются проблемы по отдельным маршрутам в Октябрьском районе Новосибирска.

«Проблема будет решена за счёт усиления техникой. Ситуация с вывозом мусора находится на контроле», — подчеркнул он.

Губернатор области Андрей Травников поручил министерству тщательно фиксировать все нарушения графиков вывоза твёрдых коммунальных отходов.