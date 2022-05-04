* запрещённая в России организация

Грозный, 4 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к командиру националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Прокопенко, скрывающемуся в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Обращаюсь к командиру «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который находится в бункере «Азовстали». Не стыдно тебе держать больных женщин и стариков? Выйди на поле, покажи себя, закончим раз и навсегда», — заявил Кадыров.

По мнению главы республики, Прокопенко не является ни воином, ни мужчиной.

«Ты лох конченый! Если бы ты не был таким, ты так не поступил бы», — сказал Кадыров.