Пекин, 4 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Крупнейшие производители напитков в Китае зафиксировали устойчивый рост производства в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

DasWortgewand Чай

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в первом квартале объем производства основных производителей напитков вырос на 6% в годовом исчислении и составил более 44,35 млн тонн.

Только в марте объем производства напитков составил около 17,24 млн тонн, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупные производители относятся к компаниям с годовой выручкой более 20 млн юаней (около $3,02 млн).