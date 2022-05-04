Уфа, 4 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Двое пострадавших при пожарах скончались в медучреждениях Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в г. Стерлитамак на балконе в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома на улице Вокзальная вспыхнул пожар. В результате пострадали два человека.

«Мужчина 1975 года рождения был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ ГКБ 1 г. Стерлитамак. К сожалению, состояние пострадавшего было крайне тяжелое, и 3 мая 2022 года мужчина скончался», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 20 апреля огнеборцы Стерлитамакского района выезжали на вызов на ул. Трудовая в с. Кармаскалы.

«В результате пожара пострадала женщина 1963 года рождения, в тяжёлом состоянии была доставлена в ГБУЗ РБ КБ №1 г. Стерлитамак. К сожалению, 3 мая женщина скончалась в реанимационном отделении», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пожарные получили новую технику.