Ульяновск, 4 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие сведения приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации ведомства, 3 мая в регионе лабораторно подтверждено 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что 1 и 2 мая официально выявлено по 56 случаев инфицирования SARS-CoV-2, 29 и 30 апреля — соответственно 58 и 57 случаев.

Всего за пандемию в Ульяновской области сделано 2 049 638 лабораторных тестов на коронавирус.

Отметим, что за месяц заболеваемость ковидом сократилась в Ульяновской области в восемь раз: месяц назад, 3 апреля, подтверждено за сутки 420 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в то время как 3 мая — 53.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 201 854 случая заражения коронавирусом, вылечились 195 680 человек, скончались 4645 жителей.