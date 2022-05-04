Москва, 4 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. О героических действиях подполковника Евгения Капустина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 4 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Подполковник Евгений Капустин

Уточняется, что подполковник получил приказ занять круговую оборону имеющимися силами и средствами мотострелкового батальона и ждать подхода подкрепления, после чего он грамотно распределил личный состав и технику, а также составил план охраны и обороны.

Также Капустин организовал минно-взрывные заграждения на особо опасных подступах к району, и в результате всех этих действий все вражеские попытки вскрыть слабые места и овладеть районом обороны удалось пресечь без потерь в личном составе и технике.

Кроме того, отмечается, что личным составом подразделения подполковника была произведена разведка, что позволило уточнить оперативную обстановку о местах расположения и количестве техники врага в этих районах. Кроме того, удалось получить сведения с точными координатами мест выдачи вооружения украинским нацистам.

«После поступления команды на отвод личного состава и техники благодаря умелому руководств, организовал эвакуацию из-под обстрела и прорыв из окружения. В результате вверенный личный состав и техника без потерь прибыли в заданный район. По прибытии доложил разведывательные данные, что способствовало уточнению оперативной обстановки», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях младшего сержанта Антона Михайлова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины