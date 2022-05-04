Токио, 4 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолет Вооруженных сил Японии доставил в Польшу гуманитарную помощь для граждан Украины, сообщает 4 мая Kyodo со ссылкой на министерство обороны Японии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

По данным агентства, японский самолет C-2 доставил одеяла и другие припасы с военной базы в ОАЭ.

Предположительно, Токио будет совершать такие рейсы в Польшу и Румынию раз в неделю, добавило агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным соцопросов, две трети компаний в Японии пострадали из-за событий на Украине. Многие столкнулись с трудностями при покупке сырья и товаров.

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