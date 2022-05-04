Пекин, 4 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Все 89 компаний, котирующихся на Пекинской фондовой бирже, обнародовали свои показатели прибыли за 2021 год, при этом 88 сообщили о прибыли, согласно последним данным, передает 3 мая агентство Синьхуа.

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По данным Пекинской биржи, чистая прибыль 89 компаний в 2021 году составила 7,25 млрд юаней (около $1,1 млрд), увеличившись на 23,7% в годовом исчислении. За этот период выручка компаний составила 66,89 млрд юаней, что на 31,1% больше, чем в предыдущем году.

Данные биржи также показывают, что более половины компаний, зарегистрированных на бирже, в прошлом году получили чистую прибыль, превышающую 50 млн юаней.

Несмотря на сложную и мрачную внутреннюю и международную ситуацию, котирующиеся на бирже компании продемонстрировали высокую устойчивость и жизнеспособность, говорится в сообщении биржи.