Москва, 4 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал спецоперацию на Украине битвой добра со злом.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Это битва добра со злом», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, российские солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию.

«НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Ещё до начала специальной военной операции», — указал парламентарий.

Если бы не решения, принятые президентом России Владимиром Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны, отметил спикер Госдумы.

«Ему удалось предотвратить нападение на Россию», — констатировал Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в учениях НАТО Defender Europe-2022, которые 1 мая начинаются на территории Польши и еще восьми стран, будут принимать участие порядка 18 тысяч военнослужащих.

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