Якутск, , 08:23 — REGNUM В Якутии рейды по охотнадзору проходят в усиленном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Охотники

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С 30 апреля по 3 мая в регионе проходили рейды по федеральному государственному охотничьему надзору.

Всего проведено 26 проверок, в том числе, совместно с полицией — три.

По результатам рейдов выявлено 21 нарушение, из них: 18 в Верхневилюйском, Амгинском, Намском, Олекминском, Хангаласском, Таттинском районах и Якутске, три — в Мегино-Кангаласском районе.

Изъято 11 охотничьих ружей.

Также проведены инструктажи под роспись и выданы памятки по Правилам охоты и пожарной безопасности в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале объявили сроки весенней охоты на дичь.