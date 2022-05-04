Тула, , 09:00 — REGNUM В Тульской области сегмент малого и среднего предпринимательства при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» подстраивается под новые реалии, а центр «Мой бизнес» открывает актуальные направления поддержки.

Флаг Тульской области Tularegion.ru

Кредиты, выдаваемые в данном центре не привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ. Предприниматели Тульской области могут получить займы по ставке от 0,1 до 9% годовых. Центром уже выданы 110 займов на общую сумму 43,9 млн рублей, в том числе 26 займов на выдачу заработной платы.

Большое внимание в регионе уделяется поддержке локальных производителей. Центр «Мой бизнес» реализует масштабную программу поддержки «Сделано в Тульской области», которая направлена на продвижение местной продукции. Благодаря программе тульские производители снижают затраты на продвижение и открывают новые возможности для наращивания объемов. Они получают льготное финансирование, разработку маркетинговой стратегии, расширение рынков сбыта, помощь в продвижении собственных товаров в региональные и федеральные сети.

Центр «Мой бизнес» совместно с Фондом развития промышленности отслеживает потребности в импортозамещении, работа ведется с более чем 1000 организаций Тульской области. Сформирован перечень компетенций региональных предприятий по импортозамещению.

«Уже более 100 предприятий обратились за поддержкой в Центр импортозамещения. И для каждого из них мы подбираем индивидуальные решения», — отметил директор Фонда развития промышленности Дмитрий Пронин.

По его словам, ФРП сохраняет все действующие условия льготного финансирования и увеличивает количество программ по поддержке импортозамещения.

Напомним, Тульская область — экспортно — ориентированный регион, доля экспорта в 2,2 раза превышает долю импорта. За счет диверсифицированной продуктовой линейки, несмотря на пандемию, по итогам 2021 года рост общего объема экспорта предприятий Тульской области увеличился на 30% и составил почти 4 млрд долларов США. И, конечно, особое внимание уделяется поддержке экспортеров в условиях действия санкций. Для предпринимателей упрощен доступ к процедурам получения услуг и в оперативном режиме ведется взаимодействие с Торгпредствами России в 32 странах с целью переориентировать тульских производителей на иные экспортные рынки. Также для предпринимателей упрощена процедура получения сертификата СТ-1, необходимого для вывоза продукции за рубеж.

Все свои меры поддержки для предпринимателей сохранит и ЦПЭ.

«В нынешнем году ЦПЭ должен сохранить продуктовую линейку, при этом переориентировать предпринимателей на экспорт в страны, не присоединившиеся к санкциям. Уже разработан порядок предоставления предприятиям субсидий на возмещение части логистических затрат из регионального бюджета», — подчеркнула руководитель Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Дарья Медведева.

Образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» поменяли свою направленность. Мастер-классы и тренинги теперь включают темы, помогающие предпринимателям подстраиваться под новую реальность.

«Сложившаяся ситуация диктует свои правила, мы работаем над перезагрузкой инфраструктуры поддержки бизнеса, усовершенствованием механизмов государственной поддержки, улучшением качества услуг. Центр будет и дальше помогать бизнесу стабилизироваться и функционировать успешно» — подчеркнула директор центра «Мой бизнес» Светлана Квасова.

В Тульской области продолжается внедрение решений правительства, направленных на укрепление устойчивости малого и среднего бизнеса. Вторым пакетом региональных мер поддержки экономики смогут воспользоваться более 270 предприятий на сумму 750 млн рублей.

«В сегодняшних условиях для стабилизации экономики необходимы серьёзные преобразования. Важнейшие задачи, которые сейчас стоят перед бизнесом — это выстраивание логистики и импортозамещение. Импортозамещение — задача для нас не новая, но в сегодняшних условиях процесс замещения импорта российскими товарами должен идти ускоренными темпами», — подчеркнул в ходе заседания штаба по обеспечению социальной-экономической стабильности глава Тульской области Алексей Дюмин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головинсообщил, что в настоящее время аппаратом тульского бизнес-омбудсмена ведется сбор предложений от субъектов предпринимательской деятельности, направленных на преодоление ситуации, вызванной санкционным давлением на Российскую Федерацию.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван способствовать улучшению условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.

В Тульской области в 2021 году, несмотря на пандемию, наблюдалось постепенное восстановление деловой активности субъектов МСП. В регионе создано почти 9000 субъектов малого бизнеса, это на 23,6% больше, чем в 2020 году.