Москва, 4 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В предпоследний день месяца 29 апреля торги по рублю на Мосбирже открылись разнонаправленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

В начале сессии курс доллара снижался до 70,30 руб. Курс евро в моменте повышался до уровня 76,73 руб., с которого цена упала на 3,29%, до 73,50 руб.

Российская валюта подорожала к доллару и подешевела к единой валюте на фоне общего ослабления доллара и укрепления евро на Форекс.

По итогам дня рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль упала на 1,55%, до 70,96 руб., евро/рубль — на 0,83%, до 74,75 руб., фунт/рубль — на 0,56%, до 89,59 руб.

Поддержку нацвалюте продолжали оказывать все те же факторы: продажа экспортной выручки и ограниченный импорт, а также низкий спрос на валюту перед майскими праздниками.

Рубль даже проигнорировал решение Банка России снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых. По прогнозу ожидалось снижение ставки до 15% годовых.

ЦБ пытается найти баланс в денежно-кредитной политике, чтобы справиться с сокращающейся экономикой и растущей инфляцией.

Согласно обновленному прогнозу центрального банка, экономика России в 2022 году сократится на 8-10%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции сказала, что дисбаланс между спросом и предложением на рынке вызван экспортно-импортными сделками. Импорт сокращается быстрее, чем экспорт, как в физическом, так и в стоимостном выражении.

В связи с этим регулятор выступил с инициативой отменить требование продажи валютной выручки в валютах дружественных стран, а также снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%. Для несырьевых экспортеров предложено отменить требование.

Если ЦБ смягчит требования по продаже валютной выручки экспортёрами, то со стороны покупателей может увеличиться спрос на валюту.

Ряд важных отраслей российской промышленности, от автопрома до фармацевтики, сильно зависят от импорта. Причем в основном это импорт из тех стран, которые ввели санкции против России.

Быстро найти альтернативных поставщиков будет сложно, но при новых логистических схемах по доставке товара импорт будет расти, а вместе с ним и спрос на валюту.

Сегодня, 4 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $107 за баррель. В центре внимания заседание FOMC. Ожидается повышение ставки на 50 б. п., до 1%.

Также сегодня ЕС должен ознакомить мир с шестым пакетом антироссийских санкций. Рубль слабо реагирует на внешние раздражители, поэтому может продолжить торговаться около 70 рублей.

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