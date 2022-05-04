Минск, 4 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Белоруссии началась внезапная проверка армейских сил реагирования. Об этом 4 мая сообщает министерство обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В телеграм-канале ведомства говорится, что «подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки».

Целью проверки станет установление готовности к возникновению кризисных ситуаций. Воинские подразделения отработают приведение в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы, а также выполнение учебно-боевых задач.