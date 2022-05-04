4 мая 2022 | Время чтения 3 мин

С начала санкционной войны экспорт Италии в Россию рухнул вдвое на фоне резкого роста импорта российских товаров. В связи с этим простые итальянцы в соцсетях поздравляет своё правительство с "отличной стратегией"

Владимир Бадмаев, , 08:56 — REGNUM Есть известная поговорка о том, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Но в странах — сателлитах «империи лжи» в условиях развязанной против России информационной войны только статистические цифры сохранили относительную объективность.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В случае с санкциями статистика также выступает в роли капитана Очевидности, который показывает, кто от них страдает больше всего. Так, по данным итальянской службы Istat, за месяц после начала российской операции на Украине, экспорт Италии в Россию обрушился вдвое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как комментирует издание Il Sole 24 ORE, падение произошло в основном из-за отключения российских банков от платёжной системы SWIFT. При этом за тот же период импорт из России в Италию вырос на 153%. Причиной этого, по мнению экспертов, стало увеличение поставок газа и нефти

Добыча нефти Arne Hückelheim

В связи с этим простые итальянцы задаются вопросом, против кого на самом деле вводились санкции — против России или граждан европейских стран, а также поздравляют своё правительство с успешным выполнением приказов Вашингтона.

«Полезно было ввести санкции, особенно для нас. Хорошо видно, что у власти сидят отличные стратеги, которые желают лучшего для Италии и Европы», — саркастично прокомментировала Ирене Ф.

«Так что санкции, которые мы хитро ввели для борьбы с Россией, в итоге обернулись проигрышем?! Молодцы те, кто придумал это», — добавил Филиппо К.

«Ну, а чего мы ожидали? Под лозунгами борьбы «во имя демократии и свободы» мы, европейцы, оказались в эпицентре опосредованной войны (мы — экономической, украинцы — на земле), к которой совершенно не готовы. А выгоду от происходящего, очевидно, получают США. К сожалению, когда мы проснемся, будет слишком поздно!» — пишет Мирко Ф.

«Конечно, вы должны были быть очень проницательными, чтобы вводить санкции с эффектом бумеранга!» — считает Дженнаро А.

«Я бы сказал, что санкции были очень успешными! А руководят страной у нас беспримерные гении!» — издевается Доменико Т.

«Санкции влияют на нас. Большинство этого не понимает, но те, кто их навязывает, имеют чёткое представление о ситуации», — рассуждает Маттео Т.

«Если бы Европой правили люди с работающими мозгами, мы бы давно сняли все санкции», — отметил Джанкарло Р.

«На самом деле не нужно быть гением, чтобы понять, что мы экспортируем обычные товары, которые легко заменить, а импортируем необходимые продукты», — резонно заметил Массимилиано А

В магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Вводить санкции против России, чтобы не посылать туда сыры, ветчину и мортаделлу, а взамен они не поставляют нам газ, муку и железо… Хороший ход, поздравляю правительство лучших», — поддержал Даниеле С.

«Это только начало, аперитив. Если цены на газ продолжат расти, или, что ещё хуже, Россия закроет краны, то наши компании остановят производство, в результате — миллионы безработных, трудности с поиском товаров первой необходимости с последствиями и на государственный долг, который станет неуправляемым», — прогнозирует Рудджеро К

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Просто чтобы понять тяжесть санкций… это смертоносный бумеранг. Поздравляем европейский и итальянский парламенты за сделанный неразумный выбор и за подчинение американцам, что привело нас к таким результатам», — заключил Риккардо Дз.