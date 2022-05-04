Москва, 4 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. По итогам очередного тендера, связанного с вопросами импортозамещения в авиастроительной отрасли, контракт будет заключен с единственным участником. Исполнителем на контракт стоимостью 221,712 млн рублей на создание системы многодисциплинарного проектирования воздушного винта регионального самолёта выбрано госучреждение, передаёт ИА REGNUM.

Kghusker Малая авиация

Из протокола следует, что заявка федерального автономного учреждения «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского» «соответствует извещению об осуществлении закупки и требованиям действующего законодательства». В карточке тендера указано, что контракт в стадии подписания поставщиком.

Напомним, по условиям контракта планируется аванс в размере 50%. Работы же должны завершить за два этапа, которые финишируют в середине ноября 2022 года. Разработка идёт в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Победитель должен сократить сроки и повысить качество разработки воздушного винта регионального самолёта.

До этого министерство провело также ряд многомиллиардных тендеров, связанных с авиастроением.