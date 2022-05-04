Москва, 4 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. О героических действиях младшего сержанта Антона Михайлова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 4 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Младший сержант Антон Михайлов

Отмечается, что младший сержант в составе батальонно-тактической группы вел освобождение одного из населённых пунктов от украинских нацистов и в ходе продвижения по окрестностям населённого пункта обнаружил в заброшенном здании группу хорошо вооруженных киевских боевиков, готовивших нападение на подразделения ВС РФ.

«Мгновенно оценив ситуацию, Антон Михайлов доложил командиру о готовящейся засаде, после чего вместе с экипажем вступил в бой с группой боевиков», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во время ведения прицельного огня по радикалам младший сержант получил ранение кисти и по итогам боестолкновения националисты были полностью ликвидированы.

«Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Антона Михайлова готовящаяся провокация в отношении российских войск была сорвана, что позволило развить наступление российских войск и освободить населенный пункт от украинских радикалов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях майора Александра Степанова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины