Санрайз, США, 4 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Michael Miller Евгений Кузнецов

В составе «Вашингтона» шайбы забросили форварды Том Уилсон, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши и Ларс Эллер. На счету Александра Овечкина и Дмитрия Орлова по одной результативной передаче.

В составе «Флориды» точными бросками отметились нападающие Сэм Беннетт и Клод Жиру.

Таким образом, «Вашингтон» вышел вперёд в серии — 1:0. Второй матч пройдёт 6 мая.

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