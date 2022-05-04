Горно-Алтайск, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 60 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 32 066 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 174. За сутки выявлено шесть новых носителей, в том числе в Горно-Алтайске — 5, в Майминском районе — 1.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 660, в том числе 612 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 108, за весь период – 445 020», — добавили в штабе.