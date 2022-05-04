Уфа, 4 мая, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Новый профессиональный праздник — день работников сферы земельных и имущественных отношений — учрежден в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Соответствующий закон был принят депутатами на пленарном заседании госсобрания. Этот праздник будут отмечать в Башкирии каждый год 29 октября.

«Выбор даты исторически обоснован: 29 октября 1991 года был образован государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом. Работники земельных и имущественных отношений принимают непосредственное участие в государственном регулировании земельных отношений», — приводит пресс-служба слова спикера республиканского парламента Константина Толкачева.

Он также подчеркнул, что от добросовестного труда этих работников зависит успех как земельной реформы, так и госпрограмм, которые связаны с управлением недвижимым имуществом.

Отмечается, что документ был разработан в соответствии с законом «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» в связи с тридцатилетним юбилеем министерства земельных и имущественных отношений региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли закон о создании вытрезвителей.