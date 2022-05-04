Киев, , 07:57 — REGNUM Первый этап подготовки к захвату украинских территорий на западе страны начала Польша. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Кива в своём телеграм-канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Кива, украинские власти изменили стратегию поставки вооружения, поставляемого из стран Европы. Теперь военная помощь, по словам Кивы, в зону боевых действий не доставляется, а остаётся в западной части страны. Таким образом, по мнению экс-депутата Рады, на Западной Украине начал формироваться новый рубеж обороны, с целью последующего объединения региона с Польшей.

Кива пояснил, что сначала будет создана так называемая «прозападная» часть Украины, со столицей во Львове. Экс-депутат Рады заявил, что следующим шагом будет вхождение региона в состав Польши путём проведения референдума.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал распад Украины, который начался в 2014 году. Спикер Госдумы также обратил внимание на получение гражданства Польши и Венгрии многими гражданами Украины, проживающими в западных областях страны.

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