Москва, 4 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. О героических действиях майора Александра Степанова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 4 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Майор Александр Степанов

Уточняется, что благодаря умелым действиям майора инженерно-разведывательным дозором были успешно выполнены задачи по инженерной разведке дорожного направления по назначенному маршруту, на котором было уничтожено восемь фугасов и 10 мин со взрывателями, установленных в асфальтированное покрытие дорожного полотна.

Также указывается, что это обеспечило колоннам материально-технического обеспечения ВС РФ возможность своевременно и без потерь доставить боеприпасы на передний край фронта.

«Руководя личным составом инженерно-разведывательного дозора, Александр Степанов успешно выполнил задачу по эвакуации раненных из района огневого поражения в полевой госпиталь, благодаря чему военнослужащие получали своевременную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию» прошёл в Нижнем Тагиле Свердловской области 3 мая.