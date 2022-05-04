Минск, 4 мая 2022, 07:56 — REGNUM Вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования, сообщили 4 мая в министерстве обороны республики.
Отмечается, что цель операции — «оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
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