Минск, , 07:56 — REGNUM Вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования, сообщили 4 мая в министерстве обороны республики.

Военные учения Mil.ru

«В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель операции — «оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

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