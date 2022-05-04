Краснотурьинск, Свердловская область, 4 мая, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В реке Турья Краснотурьинска Свердловской области местные жители обнаружили труп мужчины. Уралец пропал осенью 2021 года, пишут СМИ.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

По данным E1.ru, спасателей вызвали, когда один из местных жителей заметил руку, торчащую из-подо льда водоёма. Погибшего опознали родственники. Личность мужчины не раскрывается, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники СУ СКР по Краснотурьинску расследуют обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СКР.