Кунгур, Пермский край, , 07:45 — REGNUM В Пермском крае житель Кунгура попал под арест из-за отказа от исправительных работ. Об этом сообщили 4 мая в пресс-служба УФССП по региону.

Под арестом Furni Tour

Мужчине назначили 100 часов исправительных работ за управление транспортом без водительского удостоверения. Местом общественно полезного труда был определен Кунгурский Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Нежилые корпуса бывшей исправительной колонии, находятся в пользовании святой обители и нуждаются в ремонте. Однако нарушитель саботировал работы.

В отношении пермяка возбудили административное дело за уклонение от обязательных работ. Мужчину отправили под арест на двое суток. Приставы подчеркнули, что эта мера наказания не освободит его от труда по восстановлению исторического здания.