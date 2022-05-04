Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:53 — REGNUM Музыкально-патриотический марафон ZаРоссию» прошёл в Нижнем Тагиле Свердловской области 3 мая. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики по региону. Марафон продлится до 5 мая и охватит более 30 городов страны.

За Россию! Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

«Спасибо за то, что в этот майский выходной день вы нашли время прийти сюда с одной целью — поддержать наших ребят, которые сегодня стоят за Россию!», поприветствовал собравшихся глава города Владислав Пинаев.

В рамках марафона на площади у Нижнетагильского театра драмы выступили лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, группа «7Б» и другие артисты. Отметим, в Нижнем Тагиле 3 мая также прошёл молодёжный просветительский форум «Новые горизонты».