Новосибирск, 4 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В новосибирском Купино принято решение о завершении централизованного отопления. Об этом на оперативном совещании сегодня, 4 мая, сообщил министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов.

Krd.ru Отопительный сезон

«В остальных населённых пунктах региона аналогичные решения местные администрации примут после 11 мая», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске отопительный период начался с 20 сентября.