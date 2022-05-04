В Новосибирской области завершается отопительный сезон
Новосибирск, 4 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В новосибирском Купино принято решение о завершении централизованного отопления. Об этом на оперативном совещании сегодня, 4 мая, сообщил министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов.
Krd.ru
Отопительный сезон
«В остальных населённых пунктах региона аналогичные решения местные администрации примут после 11 мая», — уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске отопительный период начался с 20 сентября.