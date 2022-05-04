Биробиджан, 4 мая, 2022, 07:37 — ИА Регнум. После освобождения ото льда с 30 апреля открылась навигация на реках Еврейской автономной области. Уже с 1 мая сотрудники госинспекции по маломерным судам начали проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Главное управление МЧС по Туве Навигация

Читайте также: В Чебоксарах открылась навигация на Волге

Навигация открыта на реках Амур и Тунгуска в границах Еврейской АО.

Сотрудники ГИМС уже провели девять надзорных мероприятий, в ходе которых проверили шесть маломерных судов. Нарушений не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии открылся круизный туристический сезон. 28 апреля в Чебоксарский речной порт прибыл круизный теплоход «Волга Стар» из Ростова-на-Дону. 1 мая возобновились часовые прогулочные рейсы на двухпалубном теплоходе «Чувашия», рейсы будут осуществляться ежедневно.