Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Оренбурге суд вынес решение по делу о большой несанкционированной свалке в селе Городище. Об этом сообщает областная прокуратура.

Свалка pixabay.com

Прокурор в исковом заявлении требовал признать бездействие чиновников администраций Оренбурга и села незаконным. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства об отходах производства и потребления. Установлено, что с 1996 года в пригороде складировались отходы: строительный мусор, использованные автомобильные шины, стёкла, сухие деревья. Площадь нелегальной свалки составила свыше 7,6 га.

«Существование такой свалки неблагоприятным образом отражается на плодородном слое почвы», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Суд обязал муниципалитет в срок до 31 декабря 2022 года ликвидировать несанкционированную свалку. Решение суда в законную силу не вступило.