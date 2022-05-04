Токио, 4 мая, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Неопознанный снаряд, предположительно, баллистическую ракету, запустила в сторону Японского моря Северная Корея. Об этом 4 мая сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителя правительства Японии.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Информация о запуске ракеты властями КНДР подтвердило министерство обороны Японии и сотрудники береговой охраны страны.

Для коммерческих судов, находящихся в зоне Японского моря, береговой охраной было выпущено требование о соблюдении повышенных мер безопасности. Кроме того, экипажам судов предписано следить за всей поступающей информацией и в случае обнаружения фрагментов ракеты ни в коем случае к ним не приближаться.

В свою очередь, агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейский комитет начальников штабов, тоже сообщило о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей. Власти Южной Кореи совместно с военными специалистами проводят анализ поступающих данных о запуске и с большой долей вероятности допускают, что была запущена баллистическая ракета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал заявление о необходимости укреплять военную мощь страны и «превентивно сдерживать» ядерную угрозу.