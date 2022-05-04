Нью-Йорк, США, , 07:33 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Евгений Малкин Michael Miller

Победную шайбу забросил в овертайме российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Также на его счету одна результативная передача.

В составе «Пингвинз» также отличились Джейк Гюнцель, оформивший дубль, и Брайан Раст.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились защитник Адам Фокс, нападающие Эндрю Копп и Крис Крайдер.

Таким образом, «Питтсбург» вышел вперёд в серии — 1:0. Второй матч пройдёт 6 мая.