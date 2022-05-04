Екатеринбург, 4 мая, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге автомобиль премиум-класса продали по цене машины «Лада». Об этом пишут СМИ.

Toyota Camry

Речь идёт об автомобиле Toyota Camry. По информации Росимущества, начальная его цена составляла 217 072 рубля, а по итогам торгов она возросла до 607 801 рубля.

Столь низкая цена вызвана тем, что машину продавали без ключей. Кроме того, она не растаможена и имеет армянские номера. Новому владельцу предстоит решать все эти вопросы.