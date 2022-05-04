Оренбургский район, Оренбургская область, 4 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области к административной ответственности привлекли три управляющие компании. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Fas.gov.ru Штраф

Причиной штрафа стали претензии к содержанию общего имущества многоквартирных домов. Во время прокурорской проверки выяснилось, что в посёлке Пригородном управляющие организации ненадлежащим образом содержали придомовую территорию и кровли домов.

В адрес руководства компаний внесены представления. Главы трёх организаций привлечены к административной ответственности. Каждому назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.