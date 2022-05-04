Благовещенск, , 07:26 — REGNUM В Приамурье с 4 мая увеличили финансирование на бесплатное питание в школах учащихся 1-4 классов. Это связано с ростом цен на продукты.

В школьной столовой Пресс-служба администрации Оренбурга

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«Все мы видим, что цены на некоторые продукты изменились, поэтому с сегодняшнего дня увеличено финансирование бесплатного питания учеников», — написал в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

До 4 мая бесплатное питание одного ученика обходилось областному бюджету в 63 рубля в южных районах Приамурья и в 73 рубля — в северных. Для обоих зон эта сумма увеличилась на 7 рублей — до 70 и 80 рублей соответственно.

В Приамурье потратили 120 млн рублей на модернизацию пищеблоков в школах, а столовые реконструируют в «школьные кафе».

Бесплатное питание учащиеся начальных классов Приамурья получают с октября 2019 года. Охват составляет почти 41 тыс. школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, счётная палата РФ проведёт проверку процедуры предоставления горячего питания школьникам в ряде субъектов страны.