Владивосток, 4 мая, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Приморье с 30 апреля по 4 мая зарегистрировано 208 ДТП: 27 — с пострадавшими, 181 — с материальным ущербом, девять человек погибли (из них трое — дети), 34 — получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение количества ДТП и увеличение тяжести их последствий — рост числа погибших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по краю.

Пресс-служба УМВД Приморского края Авария в Приморье

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Наибольшее число автоаварий случилось 1 мая с 12:00 до 15:00. Больше всего ДТП произошло во Владивостоке (91), Уссурийске (20) и Находке (21).

В трех муниципалитетах зарегистрированы аварии со смертельным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске произошло ДТП со смертельным исходом.