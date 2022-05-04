Кемерово, 4 мая, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Россия должна решительно отстоять свою независимость. В этом уверена ветеран труда из Кемеровской области Лариса Селиверстова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«То, что творится за рубежом мы прекрасно понимаем. Отстоять независимость свою нужно было решительно, — отметила она. — И я, в частности, и наша ветеранская организация всецело поддерживаем политику нашего президента и нашего правительства, потому что только так мы можем не только сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, но и выстоять сейчас, когда снова возрождается нацизм».

Она подчеркнула, что «мы всё выдержим, мы победим».