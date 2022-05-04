Вильярреаль, Испания, 4 мая, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Английский «Ливерпуль» одержал победу над испанским «Вильярреалом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Испании и завершилась со счётом 3:2.

(сс) cchana Герб клуба «Ливерпуль»

В первом тайме футболисты «Вильярреала» забили два гола. На третьей минуте счёт открыл нападающий Булайе Диа, а на 41-й полузащитник Франсис Коклен удвоил преимущество.

После перерыва «Ливерпуль» сумел не только отыграться, но и вырвать победу. Отличились хавбек Фабиньо на 62-й минуте и форварды Луис Диас на 67-й и Садио Мане на 74-й.

Напомним, первый матч, который прошёл 27 апреля в Англии, завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Манчестер Сити».