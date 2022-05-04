Буэнос-Айрес, 4 мая 2022, 07:09 — REGNUM Федеральный судья Аргентины Хулиан Эрколини принял решение снять с вице-президента страны и бывшей главы государства Кристины Фернандес де Киршнер обвинения в рамках дела о коррупции при строительстве дорог. Об этом сообщает газета Perfil.

Кристина Фернандес де Киршнер
Кристина Фернандес де Киршнер
(сс)Presidencia de la Nación Argentina

«Несмотря на проведенное обстоятельное расследование, невозможно установить ответственность обвиняемых в этих событиях», — говорится в постановлении суда.

Помимо этого, судья снял обвинения в коррупции с бывшего министра федерального планирования Хулио де Видо и около сотни предпринимателей.

Ранее Хулиан Эрколини также снял с Кристины Фернандес де Киршнер обвинения в хищении государственных средств при импорте сжиженного природного газа.