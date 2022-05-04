Буэнос-Айрес, 4 мая, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Федеральный судья Аргентины Хулиан Эрколини принял решение снять с вице-президента страны и бывшей главы государства Кристины Фернандес де Киршнер обвинения в рамках дела о коррупции при строительстве дорог. Об этом сообщает газета Perfil.

(сс)Presidencia de la Nación Argentina Кристина Фернандес де Киршнер

«Несмотря на проведенное обстоятельное расследование, невозможно установить ответственность обвиняемых в этих событиях», — говорится в постановлении суда.

Помимо этого, судья снял обвинения в коррупции с бывшего министра федерального планирования Хулио де Видо и около сотни предпринимателей.

Ранее Хулиан Эрколини также снял с Кристины Фернандес де Киршнер обвинения в хищении государственных средств при импорте сжиженного природного газа.