Пермь, , 07:06 — REGNUM Перми днем сгорел частный деревянный дом возле Центрального рынка. Из-за пожара в центре города был густой дым. Об этом сообщают СМИ,

Пожар

Возгорание произошло 3 мая в двухквартирном жилом доме. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, пламя властвовало внутри здания и уже объяло кровлю.

На ликвидацию открытого горения потребовалось чуть более одного часа. Площадь пожара составила примерно 90 квадратных метров. В тушении задействовали 32 человека и семь единиц техники. Спасён один человек. Причина пожара устанавливается.