Абакан, , 07:01 — REGNUM Высокие классы пожарной опасности сохраняются в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Лесной пожар Dsns.gov.ua

В Аскизском, Бейском, Таштыпском и Усть-Абаканском районах республики с 4 по 6 мая прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности. Населению запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

С начала 2022 года в регионе потушено 328 палов травы и 245 степных пожаров. Зарегистрировано 24 лесных пожара.

В настоящее время в Хакасии действует пять лесных пожаров — в Бирикчульском, Саралинском и Саяногорском лесничествах. Два возгорания локализовано.

На территории лесного фонда Аскизского района действует режим ЧС. Запрещён въезд в леса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии особый противопожарный режим продлён до 25 мая. По информации синоптиков, в регионе сохраняется ветреная погода с порывами до 17 м/с.

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